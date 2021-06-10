日職球會橫濱水手周四宣佈，隊中的澳洲籍教練普斯迪高路即時辭任教練職務，今夏將會轉投蘇超傳統勁旅些路迪。另外，上季效力法甲馬賽的日本國腳酒井宏樹正式回流，加盟浦和紅鑽。

日前已經有傳55歲的普斯迪高路將會離隊轉投些路迪，橫濱水手終於在周四確認這個消息。普斯迪高路2018年初開始執教水手，曾經帶領球隊贏得2019年的日職冠軍，他崇尚進攻的足球哲學亦獲得日本球壇的普遍好評。

普斯迪高路過去曾經執教過澳洲國家隊和多支澳職球隊，並曾經在2008年短暫執教過希臘當時的第三級別球隊泛亞加亞，今次加盟些路迪可說是第二次到歐洲球隊執教。至於橫濱水手就宣佈，將會由隊中的青年軍教練松永英機暫任教練職務。

另一支日職球隊浦和紅鑽亦於周四宣佈，已經成功簽入31歲的日本國腳酒井宏樹。曾經效力柏雷素爾的酒井宏樹在2012年起開始旅歐，先後效力過德甲的漢洛威和法甲馬賽，約滿馬賽之後以自由身形式加盟紅鑽。

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