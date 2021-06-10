目前英格蘭正在積極備戰歐國盃首戰，準備在周日於溫布萊迎戰克羅地亞。三獅領隊修夫基就趁着歐國盃正式開打之前，參加了一個在線上回答小學生問題的活動，在這次活動當中，修夫基就透露了一些平常球迷不知道的英軍背後小秘密，例如原來在英格蘭大軍當中，兩名以速度見稱的史達寧及基爾獲加最愛在訓練場上比拼速度。

「三獅軍團」現時已經在足總的聖佐治公園足球中心當中進行操練，至於近日修夫基就參加了一個與英國小學生的線上問答活動。有學生問到目前英軍陣中哪位球員的速度最快時，修夫基就回應：「我覺得可能是基爾獲加以及史達寧，他們兩個經常都在爭論到底是誰的速度比較快。」修夫基更提到經常會因為獲加及史達寧的爭吵而大笑，不過又提到當他們在開完玩笑之後，就會繼續專注於訓練上並且互相幫助。

另外又有學生問到英軍陣中誰最懂得照顧其他球員，修夫基就提到了兩位人選：「我們的隊長哈利卡尼就是一位這樣的人，至於佐敦軒達臣亦善於這樣做。當球員仍然年輕時，你可能會覺得一些老將不會感到緊張，但實際上他們會，所以他們會用一些時間去令到隊友感到舒服。」

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