周三法網男單8強賽事，力爭五連霸的「泥地王」拿度鬥10號種籽舒華斯文，二人上演去年法網的4強翻版戲碼，當時拿度直落三盤踢走舒華斯文。3號種籽的拿度在苦戰2小時44分鐘下，以6:3、6:4、4:6及6:0戰勝舒華斯文，職業生涯第14次晉入法網4強。值得一提的是，之前13次躋身法網4強，拿度最終全數成功捧走冠軍，只要這名35歲西班牙球手再贏兩場的話，就可以超越費達拿的20個大滿貫錦標紀錄。

在紅土場上發揮出色的拿度在甫開賽就已經佔盡上風，不過舒華斯文仍然艱辛地守住自己首兩盤發球局，直至第6盤拿度連奪四分兼以Love game破發，不過隨後一盤舒華斯文就以快節奏取得優勢，並且打破對方的發球局，不過隨後又被拿度回破領先至5:3，這位13屆法網盟主順利以6:3率先取下首盤。

第二盤反而開始越戰越勇的舒華斯文，就率先在第2局打破拿度的發球局，而且一度領先至盤數3:0。即使拿度之後急起直追至4:4平手，但仍然在第10局被舒華斯文破發後以6:4扳回一盤，同時亦終結了拿度在法網的連續36盤連勝紀錄。第3盤兩人繼續鬥得難分難解，雙方在頭8局皆保住自己的發球局，去到第9局終於拿度才取得第3盤的首次破發，並以6:4再取下一盤。

戰至第四盤舒華斯文的專注力有所下降，而且犯下不少失誤，導致首局就率先被拿度破發。隨後舒華斯文明顯已經完全失去了鬥志，最終被拿度再以6:0成功贏下比賽晉級4強。賽後拿度就盛讚對手舒華斯文：「他是一位非常出色的球員，擁有很高的天份，今天是一個非常困難的挑戰。我們大家彼此十分了解，我在第二盤開局打得很差，不過後來在風向的幫助下追成4:4。我覺得我今天打了一場很差的比賽，遇到了很多麻煩的情況，所以舒華斯文打得實在很好。我需要打得更有侵略性，我覺得自己在後來做到了，我為此感到高興。」

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