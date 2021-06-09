NBA周二公佈，金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）壓倒76人的艾比迪（Joel Embiid）及勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry），當選NBA常規賽最有價值球員（MVP）。這位塞爾維亞球星是第六位贏得這項榮譽的非美國本土出生球員，亦是歷來選秀排名最低的得獎者。

文：吹雪

於2014年選秀會，在第2輪被金塊以第41籤揀中的祖傑，是NBA自1966年進入聯合選秀年代以來，選秀排名最低的MVP。今年26歲的他也是繼奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）、鄧肯（Tim Duncan）、尼殊（Steve Nash）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）與安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）之後，歷來第六位贏得此獎的非美國本土出生球員，對上一次榮獲這個獎項的中鋒，則已是在2000年當選的奧尼爾（Shaquille O’Neal）（見另文）。

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壓倒性獲91張首選票

祖傑今季打足72場常規賽，場均得26.4分、10.8個籃板球及8.3次助攻，整體投射命中率高達56.6%，三分球及罰球命中率亦達到38.8%及86.8%。在這位技術全面的中鋒帶領下，金塊在常規賽得到47勝25負佳績，以西岸三號種籽身份晉級季後賽。金塊在季後賽首圈先淘汰了拓荒者，目前跟太陽爭奪西岸決賽一席位。

在100張首選票中，祖傑得到壓倒性的91票，並以總分971分當選（見附表），得1張首選票的艾比迪以586分排第2，得5張首選票的「咖喱仔」則以453分排第3，安迪度安寶有1張首選票共348分排第4，而基斯保羅（Chris Paul）則有2張首選票共139分排第5。另外，紐約人的戴歷路斯（Derrick Rose）也有一張首選票，據了解是來自網民累積投票，而非來自媒體投票。

感激體能教練助減磅

金塊眾將目前正身在鳳凰城，準備在周三西岸次圈第二回合再戰太陽，金塊第1回合以105:122落敗。祖傑是在酒店出席球隊會議時，獲NBA總裁阿當施華（Adam Silver）透過視像會議通知得獎消息。一向謙厚的祖傑，亦不忘跟隊友一起分享這項榮譽，「這是一項很大的成就，但正如我跟隊友所說，這不僅是屬於我的，我根本無法獨力完成。」今季成功減磅遠離傷患，並打足72場常規賽，祖傑認為能長期保持高水準演出，是自己脫穎而出的原因。

其實祖傑出道時肥腫難分，至近年成功減磅，終於蛻變為明星中鋒，今年更當選MVP，這除了因為他刻苦自律外，球隊體能教練艾真貝加（Felipe Eichenberger）亦功不可沒。祖傑說：「艾真貝加就像我的家人，他了解我，我可以跟他完全坦誠。他付出了百分百努力來幫助我，我怎樣感謝他也是不夠的。」艾真貝加就表示，兩人合作成功的關鍵正是坦誠，無懼直指祖傑的缺點並希望他作出改善。