巴西上屆事隔12年再勇奪美洲盃，但尼馬就因為未完全傷癒便在熱身賽上陣，結果右足踝韌帶斷裂，無法在該屆與隊友們一同分享喜悅。直到今天為止，尼馬在國家隊的榮譽只是稍好過前巴塞隆拿隊友美斯，除了在2016年贏過奧運金牌，另一個帶領巴西奪過的錦標，就只得2013年的洲際國家盃而已。

不經不覺，尼馬也將快30歲，但在國家隊贏過的錦標同樣不多。要數印象最深刻可能是2013年的洲際盃，21歲算剛出道不久的他，整屆賽事都表現出色，射入四球之餘，最後還奪得賽事金球獎；三年後在自己國家巴西里約熱內盧上演的奧運，他那時個人質素已更勝一籌，加上各隊在奧運是派U23為骨幹，個人實力更顯超班，最終領森巴兵團在決賽靠互射12碼戰勝德國捧盃。

不過，巴西上屆獲得睽違已久的美洲盃錦標，是靠菲臘比古天奴、羅拔圖法明奴及卡斯米路等人的努力，尼馬卻因傷未有參與其中。事實上，美洲盃一向與尼馬不太有緣，除了上屆受傷，2015年那屆他踢至第2場分組賽就因踢人領紅牌被逐，被南美足協重罰停賽四場而提早離開這賽場，最後巴西也在八強遭巴拉圭淘汰；到了之後一年，他又因要參加奧運，而選擇棄踢同一夏天在美國舉行的那一屆的百年美洲盃。

來到今屆，尼馬終於可健康出席，怎料又是多事的一屆，突然「升格」變主辦國的森巴兵團，暫時願意出戰。縱使尼馬有爭冠之心，也未就風波發表過任何言論，但大前提仍要視乎當地法院是否容許美洲盃於巴西上演。

文：盧卡東尼