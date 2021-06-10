將在下季執教意甲羅馬的名帥摩連奴不改其「寸王」本色，他早前接受英國傳媒訪問時表示，自己任主帥以來合共贏25.5個冠軍獎盃，因為他視帶領英超熱刺晉級20/21球季英格蘭聯賽盃決賽，已經是等於贏得半個冠軍獎盃。

熱刺是在四月的聯賽盃決賽前不足一星期，突然即時解僱摩連奴，並改為委任青年軍教頭賴恩美臣任主帥至季尾。可惜這變動並不收效，熱刺最終在聯賽盃決賽0:1負曼城，自2008年贏得聯賽盃冠軍後，繼續跟錦標無緣，而球隊英超最終排第七，只能參加新賽事歐協聯。

對未能親身帶領熱刺爭奪聯賽盃，摩連奴是有點遺憾，但他直言熱刺向來跟錦標無緣，能晉級決賽已等於贏到半個冠軍獎盃。摩連奴說：「我贏過25.5個獎盃，而那0.5個是指我帶領熱刺打入聯賽盃決賽，但最後卻沒有在決賽率領他們比賽。能帶領球隊在溫布萊球場踢決賽是每個人的夢想，而本有機會帶領一支沒贏過很多錦標的球隊到溫布萊爭標，更是雙重的夢想成真。」既諷刺熱刺解僱他後在聯賽盃決賽落敗，又嘲笑熱刺繼續跟冠軍無緣，摩連奴縱使已離開英超，「寸王」本色依舊不變。

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