因為新冠病毒疫情而延期一年舉行的東京奧運將於7月23日揭幕，但當地新冠疫情仍然嚴峻，日本首相菅義偉周三表示，為了減輕防疫壓力，日本方面希望再減少東奧除運動員以外的海外註冊人員數量。

據日本《共同社》報道，菅義偉在日本國會辯論中表示，日本政府將會進一步削減海外奧委會官員、工作人員和記者等註冊人員數量，但他強調︰「我想由日本發出一個訊息，全世界正對抗新冠病毒帶來的困難，並可以通過團結一致來克服它。」對於有意再削減海外參與奧運的人數，日本執政自民黨總裁菅義偉說︰「保證民眾生命和安全是我的責任。」

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