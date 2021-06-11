歐國盃A組，一個字：謎！驟眼望意大利大賽最有經驗及成績，但近代意大利足球，一個字：變。2006意大利奪世界盃，格局仍頗傳統，之後意大利足球便推向狂攻型。然而，今次名單頗多資深名將，有點矛盾，未必會展示聯賽趨勢。

要留意是這些資深球員近季比賽極密，體能速率令人擔心。祖雲達斯現況有目共睹，有人入選的羅馬球員體能並不突出，而隊內也沒太明顯重心，未予人安穩的感覺，優勢在於主場之利。

同組其他球隊相差不太遠，瑞士近代青訓自然發展，今次入選球員很多來自鄰近德甲，結合本國及歐洲其他聯賽球員，普遍經驗良好。另外，土耳其論球員名氣可能不及前兩者，由本國聯賽好手為主，可是近年在歐洲球會及國際賽表現並不顯眼，勝在活力頗強，球隊團結度亦高。

至於威爾斯近多月少受領隊傑斯場外事情困擾，現仍有些贊助問題，但也算已解脫。球隊頗為年輕，不少來自非頂級聯賽球員，極可能維持三中堅穩守快攻，關鍵是其他球員能否配搭質高的加里夫巴利。

A 組，留意往返阿塞拜疆的巴庫及羅馬，從 F1 及之前足球比賽顯示，氣候及旅程與慣常歐洲內旅程不同，這對全主場的意大利無疑是明顯優勢。

何輝（now Sports足球評述）

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