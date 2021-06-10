法網到戲肉的同時，歐國盃展開，揭幕戰意大利對土耳其，而今次最大特色是比賽在眾多不同國家大城市進行，而每一組都有一隊是三場都在本國城市，筆者會稱之為「大主場」。一些則有兩場在本國城市可稱為 「小主場」。是否大小主場在於主辦城市，與成績無關。A 組，意大利是大主場，惟並沒小主場，因為另一比賽城市是阿塞拜彊巴庫。

揭幕戰意大利是挾着所有賽事已27場不敗成績，當中熱身賽更大勝黑馬捷克。雖然意大利班底不算年輕，但首場應不是大問題。踢法上後穩而前快或許也是今次文仙尼主要的策略，恩莫比尼及恩斯治尼近況良好，比較衝刺型的比洛迪及費達歷高基艾沙就伺機而行。

論班底土耳其很難與意大利相提並論，但有好一些正冒起的年輕新星，球隊士氣亦維持良好。近來友賽主要約戰一些實力較弱球隊以增強信心。今年有在世界盃外圍賽G組擊敗荷蘭及挪威紀錄而帶頭，不過球隊表現不算穩定，攻力也非太突出。今場由於是首場兩隊難免會較小心，而意大利今番亦非能全壓對手的格局，惟意大利的快速突入會困擾土耳其，特別是來自兩側禁區角的突然傳出切入尤其要注意。

歐國盃客席名家揭幕戰貼士

何輝：意大利1:0、2:0

陳偉豪：意大利2:0

陳婉婷：意大利2:0

譚拔士：土耳其勝[+1]

鄭兆聰：意大利和

丘建威：意大利半和

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