2020歐國盃因武肺而延遲一年，將於周五開打，而有別於以往的決賽周，所有晉身決賽周的球隊雲集在主辦國比賽，今屆歐國盃會在11個歐洲國家及城巿中上演。雖然有此改動，不過，歐國盃的過往數據仍具參考價值，而從近六屆歐國盃所見，分組賽的球隊都踢得特別小心，無論是全場入球開「細」（中位數為[2.5球]）抑或[半細]（中位數為[1.5球]），出現的比率都極高。

宜吼總[2球]及1:0波膽

歐國盃畢竟是僅次於世界盃的國際足壇盛事，而分組賽又是決賽周的首段，球隊往往踢得小心，以免一失足成千古恨，輸壞個開頭。從上屆36場分組賽中所見，有25場開「細」，而「半細」更多達31場（見附表），證明球隊在大賽初段始終會踢得較為保守。雖然今屆賽事的分組賽不會集中在主辦國上演，不過，相信此趨勢仍會持續；畢竟，球隊都寧願打和各得1分而不願全失3分。

有一點值得留意的是上屆分組賽入球開「細」比率雖然高，但在「總入球」方面，[3球]出現的次數卻頗多，共出現了九場，不過，說到最常見的總入球球數，則是共出現了11場的[2球]，而[1球]則以10場而緊隨其後，今屆球迷亦不妨在分組賽時多留意這三個總入球球數。

至於波膽方面，出現次數最多的是1:0，出現過10場，跟着是出現過6場的2:0及2:1；而和波方面，0:0、1:1、2:2及3:3的4個波膽都出現過，但出現最多的是1:1，球迷宜備忘。

上屆歐國盃分組賽「入球大細」分佈

全場入球大 11場（30.6%）

全場入球細 25場（69.4%）

半場入球大 5場（13.9%）

半場入球細 31場（86.1%）

※入球大細中位數為2.5球

※半場大細中位數為1.5球

上屆歐國盃分組賽「總入球」分佈

0球：4場

1球：10場

2球：11場

3球：9場

4球：1場

5球：0場

6球：1場

7+球：0場

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