西班牙國家隊接連有布斯基斯及迪亞高洛蘭迪確診新冠病毒後，西班牙衞生部長周三已批准國家隊在展開歐洲國家盃比賽之前接種新冠疫苗。西班牙6月14日將於歐國盃E組首戰對瑞典。

西班牙衞生部長卡洛琳娜達里亞斯周三在記者會中表示，「我們將會為西班牙國家隊所有球員接種兩劑輝瑞疫苗。」達里亞斯指有關的疫苗接種由軍方主理，執行方式就像下月參加東京奧運的運動員一樣，並形容此舉「是非常重要和必須的」。

這個突然的決定，是布斯基斯周日確診新冠病毒令西班牙改派U21代表隊在周二的友賽出戰立陶宛，另一國腳迪亞高洛蘭迪同日亦證實中招後而作出。西班牙的歐國盃代表隊自周日已開始隔離。

西班牙足總周三在官網發表聲明，表示正設立「平衡泡泡」備戰，徵召11名球員與六名作為受到新冠病毒影響的一隊支援的球員組成後備軍，而該11名球員當中部份來自周二友賽以4:0大勝立陶宛的U21代表隊。17名後備軍會在獨立的「泡泡」訓練，與歐國盃大軍不會有接觸。

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