離東京奧運不足兩個月，因為疫情關係，很多的比賽場地都不會對外開放。奧委會宣佈不會有海外觀眾入場觀看賽事，日本本土觀眾預計如果有打疫苗或者有陰性檢測結果，才可以入場。有見及此，《蘋果體育》特派日本記者，到東奧街頭訪問當地人，對於贊成或反對續辦奧運有何看法。

雖然疫情在近月反彈，但畢竟場館已經建好，各準備工作已經就緒，不少受訪者都覺得，應該繼續辦，有受訪者表示：「有些選手可能只有今次的參賽機會，為了選手着想，希望能舉行」另外贊成一方的市民覺得，如果能在疫情期間成功舉辦奧運的話，會有一種能繼續加油下去的感覺，亦可以提升國家士氣。總之，贊成的人都認為不應浪費選手和主辦方的一番心血，反正大家在家中看電視便沒有問題。

凡事也有正反兩面，始終疫情已奪取數以萬計生命，反對的市民也從公共衞生角度着想，持反對意見的受訪者表示：「壞處是疫情可能會因此而擴散，疫情還沒有受控情況下，不應該舉辦這種聚集人流的活動。雖然運動員生涯是很短暫，但人命更加重要，應該想清楚再做決定。」另外他們持有的理由，是覺得日本政府處理疫情問題失宜，比起繼續舉辦國際盛事，政府應該先處理更多本土衞生問題。東奧成功好處是能讓世界注目在東京，但管理不善，卻讓疫情可能會變得嚴重。結果街訪30名東京巿民，有14人贊成，13人反對，中立有3人。

其實東京市面對於奧運的宣傳，由2020年到現在都沒有太大改變。市內並沒有見到大型廣告宣傳奧運，即使在觀光案內所中都只有一小部分的宣傳單張，亦可以見到大部份博物館和展覽館都休館。紀念品店雖然產品種類繁多，但就人流很少；產品雖然精緻，但看見商品印着2020年份，總有過時的感覺。在新宿街頭看到不少商鋪關門，有些因為緊急宣言暫停營業，有些就直接宣佈結業。到目前為止，奧運聖火已經在日本國內傳了一半路程，但同一時間日本國內的反對聲音都沒有停過。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波