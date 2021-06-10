歐國盃即將於周五開鑼，而作為其中一支港人最關注球隊英格蘭就將周日出場，在主場溫布萊球場大戰宿敵克羅地亞。而就在開波之前，「三獅軍團」全隊上下連同領隊修夫基就拍攝宣傳照，當中背景除了極具代表性的紅色獅子樣外，亦有溫布萊球場重建後加建的拱門剪影，極具象徵意味。

今屆賽事，英格蘭小組賽三場全數坐鎮溫布萊球場。若成功躋身決賽的話，晉級過程中更只有八強一戰離開主場，四強及決賽均可在溫布萊比賽。而55年前的1966年世界盃，英格蘭正是在溫布萊捧盃，且看今年能否於福地一完捧起歐國盃的心願。

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