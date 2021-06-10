剛剛帶領國際米蘭奪冠意甲冠軍的教練干地，就因為與國際高層意見不合決定離隊，早前有傳熱刺接觸過這名意大利名帥，可惜因為薪金問題最終令干地未有回歸英超。近日干地接受意大利傳媒訪問時，就有提到自己執教一支球隊並非為了錢，同時亦暗示了熱刺的計劃無法說服自己執教。

此前曾經執教過祖雲達斯以及車路士的干地，近期被拍到與同樣沒有工作在身的前祖記教練派路在西班牙度假，似乎未有接手新球隊的跡象。這名極具性格的意大利教頭在訪問中就提到，自己選擇工作的首要目前並非金錢：「市場已經決定了價格，如果我沉迷於金錢的話，當初我就會留在以往的球隊簽下新合約。」

在離開國際之後，干地就有傳過有機會接受熱刺領隊一職，但前者就提到假如球會計劃無法吸引自己的話，將不會執教，似乎暗示熱刺欠缺遠見：「我會一直去尋找其他計劃，不過假如當中有些事情無法說服我的話，我寧願留在家中，這關乎遠見、誠信以及原則。我喜歡接受挑戰，以前我執教過的球隊，在我執教之前也不是最受歡迎的球隊。只不過如果有什麼事情無法說服我的話，即使錢有多少，我也不願意接受。」

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