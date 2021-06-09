與歐國盃一樣，延期一年的美洲國家盃同樣即將舉行，三日後上演揭幕戰。這項過往4年1屆的美洲球壇盛事，今次卻是7年來第4次舉行，今屆更涉及政治與疫情因素，主辦國先由2變1，開賽前不足半個月再有阿根廷被取消主辦權，匆匆由巴西接手，卻一度出現國腳醞釀罷踢風波，是否開綠燈還有待今日巴西當地法院決定。加上賽制騎呢，分組賽大龍鳳每組僅一隊出局，賽事在混亂下舉行。

文：何西

南美足協以調整賽事周期為由，在2019年決賽周後，原定馬上會在2020年再舉行第47屆賽事，卻因疫情需要延期一年。賽事主辦權亦出現了翻天巨變，本由哥倫比亞與阿根廷合辦，到上月先有前者因國內政局不穩而被褫奪資格，到月尾輪到阿根廷因國內疫情嚴重，南美足協在開賽前半個月突宣佈連阿根廷都失去主辦權，由上屆主辦國巴西接手。

手機用戶請按此放大圖表

國腳拒罷踢法院今裁決

南美足協在最後一刻才決定將主辦權易手，巴西國內亦出現不少反對聲音，事實上巴西近月疫情亦不見紓緩，有巴西參議員甚至認為國家隊球員應聯合杯葛這項盃賽，帶頭退出；爭議聲下連巴西國家隊主帥迪堤亦受到相當大壓力，甚至被傳或面臨下台。巴西在應付完周二世盃外比賽後，眾國腳發出公開聲明，表示只是對南美足協的處事手法不滿意，但強調不會拒絕替國家隊效命：「我們都不滿意南美足協處理美洲盃主辦權的方式，但永遠不會對代表巴西比賽說不。」

尼馬等巴西國腳願意出戰，不過到13日賽事會否如期上演，卻是仍有暗湧。巴西最高法院周二發出通告，宣佈會在當地時間周四決定是否容許在疫情下，仍舉行今屆美洲盃。當地高院收到兩份入稟狀，要求停止主辦美洲盃，以免疫情進一步惡化。當中一份來自全國冶金工人聯合會，另一份則來自巴西社會黨國會議員德爾加多。

分組賽只淘汰兩隊兒戲

除了在巴西國內引起爭議，連另一支有力爭標的強隊烏拉圭，陣中兩大台柱蘇亞雷斯及卡雲尼，亦都表示在疫情仍嚴重下，並不同意強行開打。

近屆美洲盃都會邀請一些南美洲以外的國家參戰，在2016年更破天荒地由美國主辦，不過今屆賽事只有10支南美國家隊參賽，全部比賽皆以閉門形式進行，賽制亦特別簡化，10隊分成2組，各五隊進行單循環比賽，晉級球隊竟多達四隊，換言之賽事首20場比賽只為將10隊淘汰2隊，其餘皆可躋身八強，競爭性無疑是非常低。

手機用戶請按此放大圖表