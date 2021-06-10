根據英國多家傳媒報道指，去年夏天加盟曼聯失敗的多蒙特翼鋒查頓辛祖，在今夏又再次有機會入「魔」，事關曼聯已經與這名21歲英格蘭國腳達成個人協議，雙方將會簽下一份為期5年的合約，不過目前最大問題是多蒙特需要收到7,800萬鎊（約8.5億港元）的轉會費才願意放人。

自從去年夏天開始，曼聯就一直希望簽入辛祖，不過最終紅魔因為無法同意多蒙特提出的1.08億鎊轉會費，因此錯失了簽下這名英格蘭中場的機會。由於疫情對轉會市場產生了影響，因此多蒙特被迫降低辛祖的要價，不過已表明不會接受低於7,800萬鎊的轉會費。報道又提到，曼聯在最近已經向多蒙特提出了6,000萬鎊（約6.6億港元）的報價，不過遭到後者的拒絕。

據報道指，辛祖目前已經與曼聯就着財務協議達成了共識，這意味着目前只餘下雙方球會需要解決有關轉會費的問題。有指辛祖在曼聯將會獲得一份每年約1,300萬鎊（約1.4億港元）薪水的合約，這個數字亦會令他成為英格蘭當中收入最高的球員之一，而此前他在多蒙特的收入僅得700萬鎊。

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