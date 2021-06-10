歐國盃於香港時間周六凌晨揭幕，在歐國盃揭幕戰前有一場真正與香港人有關的重要賽事先上演，正於巴林出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈的香港足球代表隊，會在凌晨12時30分對伊拉克。中場黃威表示，希望球迷可以捱夜支持港隊。

港足已肯定緣盡2022年卡塔爾世界盃決賽周，但仍需為晉身亞洲盃外圍賽第三圈而戰。港足上周面對強敵伊朗，雖然全場受壓，但尾段由安永佳攻入一球，缺少外流兵的情況下在伊朗身上取得一個入球，表現受到好評。

周六凌晨港足會對世界排名68的伊拉克，主教練麥柏倫賽前表示：「伊拉克與伊朗是不一樣的球隊，將會是重大挑戰。我們期待比上仗做得更好，特別是保持控球權方面，上仗我們太容易被對手搶到控球。」他又指，伊拉克球員個人質素強，因為港足每為落球場員都必須相當集中。

上仗對伊朗時交出一個助攻的中場黃威就表示，希望球迷可以捱夜支持港足，他說：「上場交出助攻，今仗絕對有信心再助球隊取得入球。我們這幾日有看伊拉克對柬埔寨的比賽，認為絕對有機會贏到伊拉克，前題是做到教練的部署，如果100%發揮到，我相信可以搶到分數。」港足自上仗後沒有添傷兵，有輕傷的艾里奧可以候命，羅拔圖亦刑滿可復出。

周六凌晨歐國盃揭幕，相信不少球迷會捱夜觀看直播。對比起那些歐洲國家，香港隊才是真正屬於香港人的球隊，捱夜看歐洲人踢波前，你會先支持香港隊嗎？（NowTV 330及633台周六12:30am直播）

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