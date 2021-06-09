葡萄牙周三在里斯本進行歐洲國家盃前的最後一場熱身賽，憑般奴費南迪斯（B費）射入兩球並助攻予基斯坦奴朗拿度（C朗），輕鬆以4:0大炒以色列。

面對未有晉身今屆歐國盃決賽周的以色列，葡萄牙開賽1分鐘已經有攻門機會，但C朗的射門被以色列門將奧菲亞馬斯安奴沒收。及後迪亞高祖達曾經近頂高出，B費於16分鐘近射則被撲出，C朗之後亦有頭槌攻門高出及近門施射被撲。葡萄牙完全控制戰局，並於42分鐘終打開紀錄，祖奧簡斯路右路落底線傳中，B費在禁區內第一時間勁射破網助葡萄牙領先1:0。僅2分鐘後，C朗便接應B費妙傳為葡萄牙射成2:0，取得個人第104個國際賽入球，與伊朗名宿戴伊的109球國際賽入球紀錄只差五球。

半場領先兩球的葡萄牙，換邊後先後有貝拿度施華及安達施華的射門被奧菲亞馬斯安奴撲出，戰至86分鐘才將領先優勢再擴大，由祖奧簡斯路在右路切入禁區後射成3:0。B費則於補時遠射得手，協助葡萄牙以4:0大勝以色列。

衞冕的葡萄牙在今屆歐國盃分組賽處於死亡F組，首場分組賽是6月15日在布達佩斯對匈牙利，同組對手有最近兩屆世界盃冠軍、2014年的德國及2018年的法國。

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