周三NBA季後賽西岸次圈太陽對金塊的系列賽第二場，剛當選常規賽ＭVP的金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）望領軍追平場數，然而主隊老將基斯保羅（Chris Paul、CP3）再一次交出「控衞之神」級別的17分、15助攻，以及0失誤數據，加上全隊防守出色令金塊僅過4成命中率，結果順利以123:98再挫對手，場數領先2:0。

系列賽首戰，戰勝傷患的CP3已經交出「雙雙」21分及11助攻的精采數據，而今戰在這位36歲老將帶領之下，太陽全隊有多達12人有分數進帳，多點開花。而金塊除了一開波領先過後，此後全場一直落後，上半場全隊22次三分球起手僅中4球，完半場已被拋開10分距離。第三節客隊表現亦未有大改善，在尚餘2分23秒時太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）上籃得手後更拉開至21分距離，令比賽提早進入垃圾時間。

金塊雖然有祖傑貢獻雙雙的24分及13籃板，不過雙拳難敵太陽全隊，正選五人全數得分上雙，以攻入18分的D卜克（Devin Booker）最高。不過最誇張仍要數CP3，今仗交出17分、15助攻，及0失誤的完美數據，對上兩次有球員成功在季後賽取得單場最少15分、15助攻，及0失誤的數據，同樣為CP3本人（14年及08年），而且三次完成時間橫跨3個10年，不負控衞之神之名。

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