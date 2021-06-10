太陽喺香港時間周四嘅NBA季後賽，以123:98大炒金塊，將場數拉開到2:0。不過作為太陽名宿，而家喺美國TNT電視台做球評嘅巴克利（Charles Barkley）就似乎開心唔落。事關一向好怕蛇嘅佢喺主持節目嗰陣畀其他拍檔整蠱，安排人拎條大蛇出嚟嚇佢之餘，一向百厭奧尼爾（Shaquille O’Neal）仲捉實佢，搞到呢位喺球場上被稱為「惡漢」嘅名將嚇到面都青。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波