位於石籬商場天台的「石籬GRIND主場」今日正式開幕，現時香港女子跨欄紀錄保持者呂麗瑤亦有到場，她更更自爆中學曾參加籃球隊，並因自己體能好和速度快，教練會讓她落場專門負責防守對方主將。

即使主項為跨欄，但呂麗瑤透露平日空閒時會在新聞留意本地籃球，這位26歲的「欄后」笑言自己不懂打球，但就讀培正中學時亦曾參加新組成的籃球隊。身高1米77的她直言自己專門負責防守。呂麗瑤指石籬GRIND主場色彩繽紛，予人活力十足的感覺，而兒童專用的球場亦有助下一代學習籃球，「小朋友跟成人體格差很遠，若有適合設施會讓小朋友較易取得成功感，繼而更享受運動，並投入下去。」

東京奧運的田徑項目仍未截標，但呂麗瑤卻未有比賽機會，她說能親身參與奧運固然是好事，但未能取得入場券的話，她亦會看電視支持一眾香港運動員。她透露體院「封院」時試玩多項不同運動，「我試過柔道、羽毛球、劍擊和游泳。當時工作、訓練、休息都在同一地方，有同伴很重要。」她笑稱自己性格較兇狠，故落場總想刺中對手，「我真的落場打重劍，因為這是成人較易學的劍種，而我沒技術可言，可能亂刺一通，刺空氣或刺得對方很痛。」不過呂麗瑤仍不忘跨欄選手的「正職」，現時仍專心練習，備戰9月的全運。

已達女子100米背泳的東京奧運A標，並大有機會代表港隊出戰接力項目的歐鎧淳，表示以環保物料建成的球場別具意義，附近的學校若可石籬GRIND主場上體育課，或者小朋友到此打球，可同時了解環保的概念。即將出戰東京奧運的歐鎧淳續指，相信香港市民會全力支持港將，至於三個接力項目的人選，則要等6月27日的東京奧運游泳截標後才能落實。至於其100米背泳游入59秒99的計劃，歐鎧淳未有限制自己要在奧運前達成，她直言至少會戰至明年的亞運會，並會盡力把握每一次機會達成目標。

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