一直堅持必須處分參與歐超聯計劃球隊的歐洲足協（UEFA），周三晚忽然發聲明指，將暫時停止對現時尚未退出歐超聯的皇家馬德里、巴塞隆拿，以及祖雲達斯的調查，直至另行通知。據UEFA的聲明，此次暫停調查全因瑞士聯邦法庭表明UEFA及國際足協（FIFA）不得處分三家球會。

周三UEFA的聲明中表示，因4月份三家球會入稟西班牙法院的官司勝訴，從而可避免受UEFA及FIFA的處分，瑞士法庭上周三通知UEFA後，隨即決定暫停對三家球會的紀律調查。聲明中UEFA表明尊重歐盟及瑞士的法律，但仍會繼續捍衞立場，將盡快再重新展開調查。

此前態度一直企硬，拒絕UEFA低頭的皇馬、巴塞，以及祖記，意味將在短期內不會受罰。但除此之外的已退出歐超聯的另外九家球會，據此前報導將會被UEFA處分支付5%歐戰收入作為罰款，同時英超賽會周二公佈，六家參與歐超聯的球會集體面臨合共2,200萬鎊（約2.4億港元）的罰款處分。

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