法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）成功從巴塞隆拿身上截胡，周四在官網宣佈成功從英超球會利物浦，免費簽入今夏回復自由身的中場韋拿杜姆，雙方簽約3年合約期至2024年夏天結束。

現年30歲正在荷蘭國家隊備戰今夏歐國盃的韋拿杜姆，在拒絕與紅軍續約後，一直有傳會加盟巴塞隆拿，不過飽受財政問題困擾的巴塞，一直未能就薪酬問題與韋拿杜姆達成共識，結果PSG看準機會乘虛而入，願意出高一倍人工搶人，最終韋拿杜姆落實與PSG簽約3日。

韋拿杜姆在PSG官網表示：「簽約PSG對我來說是一個新挑戰，我加入了歐洲其中一個最好的陣容，我想將我的雄心及承諾都帶到這個雄心勃勃的項目之中。PSG近年已證明了他們有多出色，我相信與支持者一起，我們在未來可以一起走得更遠、飛得更高。」

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