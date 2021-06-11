意大利vs土耳其

比賽地點：羅馬奧林匹高球場

開賽時間：6月12日凌晨3點

本港直播電視台：ViuTV99、now616及618台

意大利

缺陣傷兵：羅倫素柏歷堅尼

上陣成疑：馬高華拉堤（30%機會披甲）、費奧倫斯（90%機會披甲）

停賽：／

土耳其

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

意大利賽前已有國際米蘭中場新星史提芬奴辛斯因傷退隊，至開鑼一天前再有羅馬中場羅倫素柏歷堅尼在操練中拉傷大腿肌肉，很大可能在這一個月內無法傷癒，他也在個人IG賬戶證實這不幸消息。意大利目前已向歐洲足協（UEFA）申請，看看可否容許他們以24歲的費倫天拿中場卡斯度維利作為代替品。對意大利而言，中場線如今稍欠完整，皆因連馬高華拉堤首戰缺陣機會也甚大，仍然未傷癒，預計教練文仙尼今仗中場正選的3位人選，會是佐真奴費路、文路爾盧卡迪利及尼高路巴列拿

至於對手土耳其則沒有傷兵問題，可以「夫添」應戰。前線預計是里爾老將布拉卡爾馬斯領銜，配合AC米蘭中場查漢奴古，中堅則是李斯特城的蘇恩古與祖雲達斯的美列迪美羅搭檔，上季季中由史浩克04借去利物浦的奧辛卡巴克或後備。

賽前論戰

文仙尼（意大利教練）

「我們必須尊重土耳其，他們是一支充滿天賦的球隊。揭幕戰總是很艱難，充滿情緒的比賽，但不能太得意忘形。我不希望球員要有過度的熱情，這一點應由球迷去做；我們對歐國盃有很大期望或抱負，但我想以輕鬆愉快的心態去面對這場比賽。」

查漢奴古（土耳其中場）

「這對我來說很特別，因為在我球會效力的地方意大利比賽，意大利有很優秀的球員和教練，但我會盡最大努力，甚至想帶國家隊入決賽，而我當然期望到時決賽的對手也是意大利。」

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