香港空手道隊正於法國巴黎出戰奧運外圍賽，去年感染新型肺炎的港將李振豪及曾綺婷下馬，兩人分別於男子67公斤及女子55公斤自由博擊組64強出局，無緣征奧。

今屆奧運男、女子組分個人型及三個自由博擊組重量級別，每組各設10席，是次奧運外圍賽各國派出好手逐鹿爭霸，每組前三可獲奧運入場券。港隊首日先有男將李振豪及女將曾綺婷出戰男子67公斤及女子55公斤級自由博擊，兩人去年年初正於法國集訓時染上疫情，今次再訪故地，世界排名126的李振豪抽籤不利，64強硬撼16年世錦賽冠軍、英國對手Jordan Thomas，李振豪戰至中後段先失一分，尾段力追不果，更被對手踢中頭部，結果以0:4敗陣。女子組方面，曾綺婷64強以0:2不敵奧地利的Plank Bettina。今次外圍賽由周五起一連三日舉行，李曾二人雖未有突破，但隊友鄭子文（男子個人型）、李嘉維（男子75公斤級）及黃卓莉（女子61公斤以上級）周六將分途出征，力爭搭上奧運尾班車。

空手道為今屆奧運新設項目，然而下屆巴黎奧運又被剔除在外，港隊現時有劉慕裳入圍女子個人型項目，世界排名位居前列的她多次於世界盃分站賽得獎，她現處美國邁阿密特訓，將直接由美國飛赴東京參賽。

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