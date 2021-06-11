周日英格蘭將會在溫布萊球場迎來今屆歐國盃的首場賽事，對手將會是實力不俗的克羅地亞。上個月被任命為下季羅馬教練的摩連奴，近日就在英國體育廣播電台talkSPORT擔任客席嘉賓，並且排出了自己心目中對陣克羅地亞的最佳11人，摩佬認為領隊修夫基應該捨棄5後衞陣式，並且排出更多進攻球員去試圖控制比賽，不過兩名翼鋒拉舒福特及史達寧就無法進入摩佬的11人正選名單當中。

修夫基在進攻中場上面臨幸福的煩惱，不過摩佬就認為應該在進攻上讓菲爾科頓、美臣蒙特及基亞利殊踢正選：「我認為你要進攻就要控制比賽，如果你沒有控球又如何進攻？當你撞有好像英格蘭那樣的優秀中場，這支球隊就擁有一切。哈利卡尼及基亞利殊必定是正選，後者的最佳位置在左邊，拉舒福特只可以在左邊踢球，當他在右邊時就會迷失方向。我不喜歡比較，但基亞利殊令我想起了費高，我很喜歡他，蒙特會踢10號位，我也很喜歡他，至於我會讓科頓踢右翼。」

後防方面，摩佬同樣未有選擇曾經在曼聯時期合作過的勞基梳爾：「門將我會讓甸恩軒達臣踢正選，沒有哈利馬古尼的情況下，我會選擇史東斯及泰朗明斯。右後衞的話，我會選擇基爾獲加，因為這個位置需要速度，列斯占士的經驗不及他。左後衞我不用思考，我選擇芝維爾，他能夠勝任5後衞之餘，在進攻及防守上都做得很好，雖然梳爾度過了一個美好的球季，但芝維爾可以為球隊提供更多東西。」

雖然摩佬認為英軍擁有一支極具天賦的球隊，但他不確定這支球隊是否能夠贏得歐國盃：「100%？我覺得這太多了，他們不需要額外的壓力，不過當然他們可以奪冠。我認為英格蘭應該保持積極態度，相信自己，要認為他們可以贏出每場比賽。」

摩佬心目中首戰最佳11人

門將：甸恩軒達臣

後衞：基爾獲加、史東斯、泰朗明斯、芝維爾

中場：加雲菲臘斯、迪格蘭賴斯

中場：菲爾科頓、美臣蒙特、基亞利殊

前鋒：哈利卡尼

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波