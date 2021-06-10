經歷長達五年的等待，2020歐國盃決賽周周五正式開打。香港時間今晚深夜三時上演揭幕戰A組賽事，主辦國之一意大利於首都羅馬迎戰黑馬土耳其。以往歐國盃揭幕戰爆冷頻頻，近9屆主勝率低見33.3%，意大利自文仙尼執掌後雖見復興之勢，但該隊踢大賽向來慢熱，史上9次歐國盃首戰只曾3勝（見附表1），今面對戰力及狀態都不錯的土耳其要讓一球，捧下盤。

文：尊嘉

在2018年世界盃外圍賽恥辱出局後，意大利立即辭退廢帥雲杜拿，找來冠軍級教練文仙尼執教。後者上任後選人不重名氣，四出尋找實力戰將為國效力，本年3月就曾征召多達38人出戰世盃外，最終精選26人出戰今夏歐國盃。不過，意甲球隊近年歐洲賽戰績欠佳，青訓未見突出，現時這支意大利已沒有昔日如巴治奧、迪比亞路、托迪及簡拿華路等獨當一面的球星，整隊表面上實而不華，但能否在大賽交出好表現仍待觀察。

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藍軍老將太多欠缺活力

意軍正選門將基安盧基當拿隆馬盛傳將離開AC米蘭，來季去向未明；防線仍要依靠祖雲達斯2名老將——36歲的基亞連尼及34歲的邦路斯，欠缺速度及活力；中場大部份屬工兵型，創造性較佳的馬高華拉堤今季在巴黎聖日耳門傷多過踢，首戰能否趕及傷癒披甲亦成疑，僅靠前線球員如恩斯治尼及恩莫比尼等單打獨鬥，入球能力不算太強。

揭幕戰多爆冷主勝率低

對手土耳其實力不差，中後場球員年齡全部27歲以下，其中防線有祖雲達斯新星美列迪美羅、李斯特城守將蘇恩古、利物浦中堅奧辛卡巴克等，中場還有技術上乘的米蘭組織核心查漢奴古領軍，該隊更有三名今屆法甲冠軍里爾主力布拉卡爾馬斯、薛基施歷及耶斯斯壓陣（見另文），後者更曾在今屆歐霸分組賽，代表里爾作客米蘭時大演「帽子戲法」，三度射破意國門神當拿隆馬十指關，再配合國內精英組成的土耳其，實力足以與意大利一戰。

雖然意大利對土耳其的往績全面佔優從未落敗，但雙方近3次對賽於法定時間90分鐘都踢成1:1，加上意大利出戰大賽向來慢熱，最經典是2004年分組賽首2戰賽和丹麥及瑞典，結果分組最後一戰就算擊敗保加利亞仍要出局。

此外，歐國盃揭幕戰向來是爆冷溫床，主辦國首戰優勢未並不明顯（見附表2），2004年的葡萄牙、2008年的瑞士及2012年的波蘭均未能取勝，上屆法國在揭幕戰讓一球/球半下，亦只能2:1擊敗羅馬尼亞開出下盤，故意大利今仗要讓一球宜吼土耳其。