【本報特約記者東京直擊】離東京奧運不足兩個月，因為疫情關係，很多的比賽場地都不會對外開放。奧委會宣佈不會有海外觀眾入場觀看賽事，日本本土觀眾預計如果有打疫苗或者有陰性檢測結果，才可以入場。有見及此，《蘋果體育》特派日本記者，到東奧街頭訪問當地人，對於贊成或反對續辦奧運有何看法。

雖然疫情在近月反彈，但畢竟場館已經建好，各準備工作已經就緒，不少受訪者都覺得，應該繼續辦：「有些選手可能只有今次的參賽機會，為了選手着想，希望能舉行。」贊成的人都認為不應浪費選手和主辦方的一番心血，反正大家在家中看電視便沒有問題。

凡事也有正反兩面，反對的市民也從公共衞生角度着想：「壞處是疫情可能會因此而擴散，疫情還沒有受控情況下，不應該舉辦這種聚集人流的活動。雖然運動員生涯是很短暫，但人命更加重要。」另外他們亦認為日本政府處理疫情問題失宜，比起繼續舉辦國際盛事，政府應該先處理更多本土衞生問題。結果街訪30名東京巿民，有14人贊成，13人反對，中立有3人。

其實東京市面對於奧運的宣傳，由2020年到現在都沒有太大改變。市內並沒有見到大型廣告宣傳奧運，即使在觀光案內所中亦只有一小部分的宣傳單張。紀念品店人流不多，且商品印着2020年份，總有過時的感覺。到目前為止，奧運聖火已經在日本國內傳了一半路程，但同一時間日本國內的反對聲音都沒有停過。