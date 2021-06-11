2018年英格蘭領隊修夫基帶領球隊出戰世界盃嘅時候，佢喺場邊着住嘅嗰件馬甲背心西裝褸就成為咗英國潮流，當時呢件價值65鎊（約670港元）嘅背心一度喺英國賣斷市，更連帶令到贊助商馬莎的銷售額增加3成，可見官仔骨骨嘅修夫基嘅衣着品味都幾受歡迎。至於修夫基之前就表明今次歐國盃唔會再着呢件馬甲背心，反而改着一件深藍色嘅Polo恤領軍，呢個打扮喺之前友誼賽鬥羅馬尼亞嘅時候就已經見過，只不過外國球迷似乎唔太受落喇！

修夫基作為倫敦時裝公司品牌Percival嘅大使，今次就捨棄咗馬甲背心，改着價值109鎊（約1,200港元）嘅深藍色Polo恤，而且喺外邊再加多件灰色嘅西裝褸。有英國嘅時尚造型師就大讚修夫基呢一身造型，仲話Polo恤加上傳統西裝嘅配搭，簡直就係演繹咗何為最新時尚休閒裝束，仲話覺得今次呢件Polo恤一定又會成為夏季嘅潮流。

只不過外國嘅球迷就有唔同嘅睇法，佢哋對於修夫基嘅呢一身裝束反而就踩多過讚，仲話佢着住嗰件深藍色Polo恤極似睡衣，叫佢不如着返馬甲背心仲好：「唔鍾意修夫基呢一身西裝同Polo恤嘅組合，佢應該着返馬甲背心。」、「到底係邊個幫修夫基襯衫？佢平價西裝入邊嗰件到底係Polo恤、普通恤衫定係睡衣？」

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