2020歐國盃將繼續沿用視像助理裁判系統（VAR）執法，預計仍會有不少爭議出現。

自VAR出台後，一直有不少爭議聲，雖說運用這項技術，一些平時只能靠球證或旁證用肉眼作出的錯誤判決，可能會因此減少，但沿用至今，VAR的準則仍然存在漏洞，包括球證會否往場邊觀看回放、VAR的劃線會否矯枉過正以及比賽受延誤等的投訴，因此出現很多所謂「體毛越位」的案例，一樣被不少球評家、教練及球員抨擊。

不過，有否VAR都好，外界聲音總是不一。今屆歐國盃外圍賽階段未有採用VAR，也有人抨擊球賽因此未獲公正判決，現時來到決賽周，VAR再被採用，包括米高奧利華及安東尼泰萊在內共18名球證，被選作負責主理VAR。

他們會在瑞士的尼翁歐洲足協（UEFA）總部的房間內負責監視，然後與比賽場地的球證取得直接聯繫，每場比賽會有3位VAR球證坐在房間內，分別是VAR主球證、VAR助理球證及專責越位判決的視像球證，務求令判決更準確，全方位包攬一切漏洞，只是不難預計屆時一定仍會有爭議再出現。

2018世盃是首次採用VAR的國際足球大賽，當中西班牙對摩洛哥的分組賽，前者追平2:2的入球就發生爭議。當時摩洛哥看到旁證舉旗示意西班牙球員越位，但經VAR長時間檢視後證實入球合法，令摩洛哥球員大為不滿，其中的不滿包括球證沒有向他們作過任何解釋，令一眾摩洛哥球員感失望，批評VAR與球證夾手操控球賽。

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