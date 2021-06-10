澳洲東部城市布里斯本，即將以大熱姿態奪得2032年奧運會的主辦權。外媒報稱，國際奧委會主席巴赫在執行委員會會議後表示，布里斯本將可以下月東京奧運會開幕前、7月21日的會議上確認獲得主辦權。

根據早前報道，以往申辦奧運的方式，是讓有意申辦的城市各自提交計劃書，然後由奧委會委員用投票方式表決。不過在2019年6月決定改用新方法，就是成立一個委員會專責審查申辦城市，然後向執行委員會推薦，並跟該城市磋商。

今年二月，國際奧委會（IOC）更將布里斯本列作2032年奧運會的「首選」城市。最終IOC主席巴赫確認，布里斯本將可以在下月的會議上，正式獲得主辦權。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波