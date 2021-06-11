因傷錯過法國公開賽的羅馬尼亞女將哈蕾普宣佈，將會復出參加今年首辦的德國巴特洪堡網球公開賽，作為出戰溫布頓錦標賽前的最後熱身。

哈蕾普在今屆法網開賽前，因為左邊小腿肌肉受傷退賽，但經過一輪休息後，已經可以重返戰陣。「我很興奮地宣佈，我將會參加第一屆巴特洪堡網球賽。我很期待跟觀眾席上的所有球迷見面。」世界排名第三位的哈蕾普說。

巴特洪堡草地賽將於6月20日開鑼，而溫布頓則會於緊接的一周揭幕。哈蕾普於19年女單決賽擊敗莎蓮娜，贏得溫網女單冠軍，去年的賽事則因為疫情被迫取消。

另一方面，在今屆法網成功打入16強後宣佈退賽，好讓自己有足夠狀態出戰溫網的費達拿，亦已抵達德國準備參加哈雷網球賽。日本球手錦織圭更在個人Twitter網站，分享兩人一起練習的相片。歷來在草地賽錄得187勝27負的費達拿，將會爭取個人第20次在這種場地奪冠。

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