美國男、女子籃球隊在出戰東京奧運前，將會前赴拉斯維加斯作最後集訓，並會進行一連串熱身賽。

美國籃協周四宣佈，美國男籃將於7月6日在拉斯維加斯展開集訓，而女子隊的訓練營則會在7月12日開始。根據安排，美國男籃將會在當地與同樣已取得東奧入場券的尼日利亞、澳洲、阿根廷及西班牙國家隊，合共進行五場熱身賽，女子隊則已約戰澳洲及尼日利亞。

由馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）帶領的美國男籃，將於本月底落實大軍名單，湖人雙星勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）據報將不會參賽，勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry）、快艇前鋒尼納特（Kawhi Leonard）與拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard），則已表態有意代表美國爭取四連霸。

東京奧運將於7月23日揭幕，籃球賽事會在25日展開。12支隊伍會先分成三組作單循環比賽，每組頭兩名及兩支成績較佳的第三名隊伍，將會晉級八強淘汰賽階段。落入A組的美國男籃，首日就會在第一輪分組賽會遇上法國。同處A組的球隊還有伊朗，最後一個席位則仍有待透過資格賽決出。

美國男籃熱身賽賽程

10/07 美國男籃 vs 尼日利亞

12/07 美國男籃 vs 澳洲

13/07 美國男籃 vs 阿根廷

16/07 美國男籃 vs 澳洲

18/07 美國男籃 vs 西班牙

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