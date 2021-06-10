歐國盃今晚就開鑼，雖然話就話決賽周加到24隊，不過總會仲有2、3線球隊唔見人，挪威就係其中一隊，連芬蘭都入到圍，北歐四國得挪威冇份，認真冇面。挪威冇份踢歐國盃，就懶理呢個大賽，繼續開挪超，榜尾分子白蘭恩就影響大，主力羅拔泰萊要為芬蘭披甲所以聯賽缺陣，下星期日作客薩普斯堡（圖），薩軍上盤穩陣。

因為疫情搞到賽程編排亂晒龍，白蘭恩已經踢咗七場聯賽，反而有啲先踢完第四場，大家嘅賽程都好唔平均；白軍上仗就終於反底，主場3:0大勝史卓加斯特，終止連輸六場頹勢，本來有啲起色，不過左翼鋒羅拔泰萊，踢埋上仗就要返芬蘭國家隊備戰歐國盃，冇咗佢嘅助攻能力，白軍攻力一定大打折扣。睇埋佢哋作客戰績就真係唔開胃，4場輸晒仲累積失12球，平均1場失3球。

雖然世界博彩公司平均值，今場薩普斯堡主W有2.22倍，大約讓平/半中高水，都真係比想像中好分，有啲鬼。咁講真，薩軍2場主場都只得1和1負，唯一勝仗係作客贏特林素。不過薩軍兩場主場對手，基斯迪辛德同侯格辛特，都算係中上游級數，贏唔到都唔算失禮，今次對手戰力大幅削弱，正好係主場開齋大好機會。

今季開季，洛辛堡、波杜基林特都算排前列，不過就冇咁有霸氣，而且讓得幾深，周不時贏波輸盤；反而可以發掘吓黑馬分子，趁莊家未大幅調高評級前，中番幾口先。先前講嘅基斯迪辛德就係好例子，已經連贏四場，防守能力亦都唔錯，前線就靠中鋒賓迪克拜爾搵食，星期六主場對奧特足球會，仍然只係讓平/半，呢個上盤唔可以放過。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。