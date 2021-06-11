周四NBA季後賽，爵士於西岸次圈G2主場鬥快艇。爵士今仗大部分時間領先，第四節後段一度被快艇雙星尼納特（Kawhi Leonard）和保羅佐治（Paul George、PG）領軍反超，但今場轟入37分的米曹（Donovan Mitchell）帶領球隊多點開花，最後險勝117:111，領先場數2:0，下場G3將造訪快艇的洛城主場。

爵士今仗首三節一直擁有領先優勢，最多更曾過拉開快艇21分差距，但第四節這支西岸一號種籽火力急降，被今場為快艇交出全隊最高29分的列治積遜（Reggie Jackson），跟尼納特及PG急起直追。積遜於餘下6分37秒射入三分球後，爵士被反超101:99，米曹就帶領高拔（Rudy Gobert）和B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）等隊友多點開花，再把比數拉開。

不過最後43秒上籃得手為爵士領先108:115的米曹，完場前10秒被PG犯規疑弄傷腿部。但快艇即使有PG於最後一分鐘連入6分，爵士最後仍成功險勝。米曹今仗力轟37分、3籃板和4助攻，成為爵士自馬龍（Karl Malone）於1988後，隊史首位球員在連續兩場季後賽奪至少35分以上。爵士拿下今戰領先場數2:0後，G3將領軍造訪快艇的史達普斯中心。

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