今屆歐國盃有不少新面孔，或闊別決賽周多時的球隊，其中位處B組的芬蘭及C組的北馬其頓，均是決賽周新丁；至於身處D組的蘇格蘭，則是事隔25年重返歐國盃舞台。

芬蘭能首晉決賽周，主因是外圍賽抽好籤，最終力壓希臘及波斯尼亞，成功與意大利攜手出線。然而該隊整體實力不算太強，最具名氣球員只有效力諾域治的射手迪姆普基，被編入B組的芬蘭面對世界排名第一的比利時，以及兩支擁有主場之利的俄羅斯及丹麥，要爭出線十分困難。

另一個新面孔北馬其頓，雖然憑着附加賽晉級，但整體戰鬥力或在芬蘭之上，除了經驗老到的彭迪夫領軍外，還有多名在五大聯賽效力的球員包括拿玻里中場艾利夫艾馬斯、列斯聯10號仔阿里奧斯基等，加上C組的對手不算太強，隨時成為另一支神奇球隊。

至於蘇格蘭繼1996年後再次殺入決賽周，剛巧又再與「大哥」英格蘭同組。蘇軍陣中雖有多名在英超效力的球員如安德魯羅拔臣、查阿當斯及麥湯米尼等人壓陣，但面對英格蘭、克羅地亞與捷克的D組，可謂場場硬仗。

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