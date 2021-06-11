歐國盃絕對大熱的法國於賽事開鑼前爆出內訌，基奧特疑埋怨上陣時未獲前鋒拍檔基利安麥巴比交波，言論觸怒對方。麥巴比欲召開記者會還擊被教練迪甘斯阻止，但兩人之間仍心存芥蒂，據外媒周四報道指，麥巴比在操練時對基奧特的態度仍然不友善，並不接受對方的道歉。

法國周二友賽3:0擊敗保加利亞一仗，尾段梅開二度的基奧特賽後稱自己在場上缺乏支援，疑在暗示麥巴比未有交波。麥巴比對他的言論感到生氣，日前更打算召開記招還擊，但教練迪甘斯得悉事件後出手阻止。周四法國隊進行操練，希望息事寧人的基奧特，主動修補與隊友的關係，但據悉麥巴比的態度仍然不友善。向來笑面迎人的他，周四練波時板起面孔，鬥波中基奧特向他傳出兩次助攻，欲上前跟他慶祝，他未有理會。

接下基奧特又向他承認，自己在記者會上的言論有點失控，他在媒體的提問下感到有點壓力，他原意是想指某幾位隊友，而非單純麥巴比。不過麥巴比未有接受他道歉，最後基奧特強行給他一個擁抱。據悉迪甘斯於操練時因為此事單獨召見過兩位球員，希望他們能和好如初，不要影響到球隊機會。而操練結束後，迪甘斯再跟法國隊大軍召開小組會議，告訴他們向看前的重要性，但有指隊中仍籠罩着不安的氣氛。

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