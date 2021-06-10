周三NBA季後賽西岸次圈，太陽對陣金塊的第二場系列賽，雖然新科常規賽MVP的金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）領軍力求追平場數，惟太陽老將基斯保羅（Chris Paul、CP3）今仗交出17分、15助攻及零失誤，配得上「控衞之神」美譽的數據，加上全隊防守出色令金塊命中率不足五成，順利於主場以123:98再挫對手，場數領先至2:0。（Viu TV99台明日10:00am直播G3）

雖然CP3在首圈對陣湖人時，因右肩受傷影響上陣時間及表現，不過來到次圈首戰，戰勝傷患的CP3已交出「雙雙」21分及11助攻的精采數據。來到此役CP3再貢獻17分、15助攻及零失誤的完美數據，得分僅次於攻入18分的D卜克（Devin Booker），即使金塊有祖傑貢獻雙雙的24分及13籃板，亦無法扭轉劣勢，落後場數0:2。

近期CP3的表現幾乎可以用無懈可擊去形容，對上3仗一共貢獻出38次助攻，而且只得兩次失誤。根據統計，對上2次在季後賽取得單場最少15分、15助攻及零失誤數據的球員均是CP3本人，此前能夠做到這壯舉的只有「魔術手」莊遜（Magic Johnson）及傑特（Jason Kidd），但2人合共亦只試過2次，由此可見36歲的CP3依然寶刀未老。

對於自己能夠打出這項驚人的數據，CP3在賽後就表現得非常謙虛，同時認為今場交出15分及10籃板的艾頓（Deandre Ayton）表現勝過自己：「其實我只是閱讀比賽，找到身處空位的隊友，而這支球隊有很多射手。我認為艾頓是季後賽打到目前為止的MVP，他的防守、籃板及所有事情都做得非常出色，我們需要他這一種表現。」

文：王杰