世界拉力錦標賽(WRC)6月6號喺意大利完成咗第五站賽事，不過呢場嘅焦點就落晒喺最後排第六嘅Mads Østberg度。事關呢位挪威車手因為不滿比賽途中自己喺爆胎，搞到一度領先緊嘅自己最後畀人爬頭，所以衝線之後瘋狂爆粗，就連接受電視台訪問嗰陣都繼續爆粗，最後仲嬲爆爆咁開車走人。結果Mads Østberg事後畀賽會罰款1,000歐元（近9,500港元）兼扣25分，而呢位挪威車手之後都就呢件事道歉。

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