要數現時土耳其陣內最為港人熟識的球員，必定為AC米蘭中場查漢奴古或李斯特城中堅蘇恩古，但亦不能不提由布拉卡爾馬斯、耶斯斯，以及薛基施歷組成的「里爾三子」。三人同為里爾主力成員，更助球隊力壓巴黎聖日耳門事隔10年再於法甲封王，可望在今屆賽事大放異彩。

季前里爾以天價出售域陀奧森漢予拿玻里後，從比錫達斯找來已經35歲的布拉卡爾馬斯。爾馬斯生涯從來未踢過歐洲主流聯賽，2016年更曾赴中超搵食，不過今季表現卻令人眼前一亮，全季上陣28場射入16球，其中季尾反勝里昂一戰更梅開二度兼交出一次助攻，奠定里爾封王基礎。回到國家隊，由2019年起爾馬斯已戴上隊長臂章，今年更將佳態延續到國家隊賽場，3月對荷蘭的世盃外更個人連中三元，勢必為今屆土國的最強殺手。

至於同樣24歲的翼鋒耶斯斯及右閘薛基施歷，前者在法甲亦貢獻七球，歐霸盃更曾在分組賽兩度上演「帽子戲法」，後者則一直坐穩里爾的右閘位置。

文：亨少

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