此前在歐聯決賽當中弄傷鼻骨及左眼窩的比利時中場奇雲迪布尼，雖然回到國家隊報到後進行了面部小手術，不過在周三球隊的訓練當中，迪布尼仍然未有出現，直至周五比利時足總在Twitter宣佈，迪布尼與韋素因傷無法隨隊出戰俄羅斯。至於迪布尼接受傳媒訪問時，就提到自己的情況有好轉，不過最快要在第二場分組賽對陣丹麥時才可復出。

比利時教練馬天尼斯早前已經表示，迪布尼由於面部的傷勢問題，已經不太可能趕及在首輪對陣俄羅斯時候出戰，而周五比利就提前宣佈迪布尼與韋素會繼續留在訓練營當中進行康復，將不會隨隊出戰俄羅斯。從周三比利時在訓練營操練的相片當中，迪布尼甚至連熱身也無法進行，只能夠戴上太陽眼鏡在場邊觀看隊友操練。隨後這名29歲中場接受訪問時就提到了自己的傷勢：「我的情況已經好很多了，不過現時我仍然需要佩戴太陽眼鏡作保護。」當迪布尼被問到最快何時可以上場時，他就回答：「希望會是第二場比賽。」

雖然迪布尼的缺陣對比利時的實力有一定影響，惟另一名主將夏薩特在皇家馬德里度過了一季傷病纏身的球季後，就有份參加周四的訓練，雖然體能狀況成疑，不過首場對陣俄羅斯當中應該可以在後備席看見夏薩特的身影。

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