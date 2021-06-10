意大利今次的組軍可謂集各家之大成，整個大軍名單來自11家球會，即使是傳統強隊如祖雲達斯亦只有四人入選，沒有所謂的「大贏家」球會。在意軍之中，有「新羅斯」之稱的千禧後前鋒拉斯柏度尼的表現值得留意。

教練文仙尼徵召了26位球員出戰歐國盃，這批球員來自國內外11家不同球會，平均每隊約有兩人入選。過去出產過不少意大利國腳的米蘭雙雄今次僅有1人和2人入選，比另一支意甲球隊薩斯索羅的三人更少，至於祖雲達斯亦只有四人，但已算是最多人入選的單一球會。

在今屆的名單之中，文仙尼徵召了從未為國家隊上陣的薩斯索羅21歲前鋒拉斯柏度尼，成為了意大利隊中年紀最小的一人。雖然拉斯柏度尼在上周五對捷克的友賽中才首次為國家隊上陣，不過文仙尼就指，拉斯柏度尼的踢法與已故意大利傳奇前鋒羅斯非常相似，相信這位小將能夠有一番作為。

羅斯的遺孀卡佩莉迪亦表示，相信羅斯會對拉斯柏度尼這位後輩感到自豪，她更期望拉斯柏度尼將來能夠繼承羅斯在國家隊穿過的20號球衣，為意大利作出貢獻。

文：薰爵

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