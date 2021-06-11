法國總統馬克龍表示，看好尼高路簡迪可以贏得本年度金球獎。

歐國盃決賽周即將揭幕，馬克龍周四到訪法國隊的訓練基地，就一班球員及教練會面。他接受RMC電台訪問時，大讚今季協助車路士贏得歐聯冠軍的法國中場尼高路簡迪。

「尼高路簡迪是一位偉大的球員，他與基利安麥巴比都是法國年輕人的榜樣。我們今季再次看到簡迪為球會作出的貢獻，但願他能奪得金球獎。我也肯定他在今屆歐國盃會做甚麼。」馬克龍說。「簡迪與麥巴比都是很好的人，同樣十分重視努力與團結，對各自所屬的球會也很忠誠。我認為這一點對國家非常重要，因為體育從來都不只是體育那麼簡單。

馬克龍在法國出戰18年世界盃前，曾吩咐他們要把獎盃帶回國，而他今次亦照辦煮碗，要求教練迪甘斯與一眾國腳，以永不言敗的精神為國爭標。

法國在今屆歐國盃，落入被視為死亡之組的F組，對手包括德國、匈牙利與衞冕的葡萄牙。該隊下周二就會在首輪分組賽，作客慕尼黑硬撼德國。

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