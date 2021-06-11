為備戰歐洲國家盃決賽周，蘇格蘭大軍周三已抵達米杜士堡展開集訓營，身為隊長的利物浦左閘安德魯羅拔臣，就特別向陣中每位職球員，送上一個總值超過900鎊（約9,900港元）的禮盒，希望加強士氣。

《太陽報》指，為紀念蘇格蘭23年來首次躋身大賽決賽周，「啫喱仔」特別為一眾隊友準備了一個相當有紀念價值的禮盒，入面包括一對零售價達300鎊的B&O無線耳筒、一支印有隊員名字及「蘇格蘭好運」字樣、售價近200鎊的Jonnie Walker藍牌威士忌，以及一隻特別印製、以蘇格蘭球員為封面的PS4《FIFA 21》遊戲光碟等。該隊前鋒奇雲尼比斯更透露，安德魯羅拔臣向他們每人贈送了一隻售價由379鎊起跳的Apple Watch。

蘇格蘭在今屆歐國盃被編入D組，對手包括英格蘭、克羅地亞及捷克。他們在本月14日，就會於首輪分組賽出戰捷克。

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