11國合辦歷屆最多

史上最多國家聯合舉辦的一次歐國盃，原本是由12個國家的城市舉辦，但愛爾蘭首都都柏林因在疫情下無法承諾開放給球迷入場，結果被踢出名單；西班牙的畢爾包也因同樣理由，賽事需移師至西維爾舉行。51場賽事分佈於11座城市，各隊要飛往不同地區應付比賽，但也有球隊擁有超級地利。

球迷入場或要打針

新冠肺炎疫情關係，不少地方聯賽甚至歐洲賽都禁球迷入場，但今屆歐國盃每場分組賽暫時都容許球迷入場，根據各國規定的人數上限而定，防疫規定也不統一，而英格蘭的溫布萊球場就要求入場球迷要提供注射疫苗護照，或至少兩天內的病毒檢測證明。

狂牛播毒急組二隊

雖說歐洲疫情有好轉，也容許球迷重入球場，但球員要遵守規定進入「泡泡」模式訓練，與世隔絕。奈何未開賽已有多國球員因感染肺炎要退隊或接受隔離，當中西班牙因隊長布斯基斯中招牽連甚大，目前已徵召了11名U21代表及6位候補球員待命，隨時要更換全隊應付今屆賽事。

荷蘭意軍回歸大賽

荷蘭與意大利齊缺席2018年世盃決賽周，當時造成極大震撼。兩國經過重建後已重上正軌，齊回歸國際大賽，當中連續缺席2016歐國盃及2018世盃的荷蘭更令人期待。

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