歐國盃A 組有「大主場」的意大利三場都留在羅馬，而其他三隊就穿梭於羅馬與阿塞拜彊巴庫之間。巴庫剛舉行完戲劇性的 F1，也舉行過2019歐霸盃决賽，氣候特別，往還歐洲並不方便。 威爾斯周六對瑞士，前者短暫集訓後特意提早到巴庫面對首兩場分組賽。瑞士相對是較為舟車勞頓，因為每場都要飛。

整個英倫足球在2016歐國盃前後發生改變，摒棄以往4-4-2，多改為三中堅的五後衞，而威爾斯當時表現令人留下深刻印象。近半年，威爾斯受領隊傑斯場外事件所困擾，因為他的去留牽動着球員心情及贊助商的一些合約細節問題，惟總算及時放下！

今次球隊仍有世界級的加里夫巴利領軍，配合艾朗藍斯及賓戴維斯等有經驗球員率領一批年輕球員，年輕球員中可留意是中場哈利威爾遜、布魯克斯及丹尼爾占士。對於球隊本身是探索闖蕩過程，並無太大壓力。雖然近年威爾斯都是穩守快攻，但今次班底是頗多喜歡向前球員。

瑞士近年變動不算多，球員經驗、質素頗相近。更難得是球員之間相互熟悉度普遍已非常高，根本不用再花間磨合，因很多主力長於德甲，數起來也是位位名將。瑞士近況是平穩的，今場焦點是瑞士能否小心面對威爾斯快攻，也是瑞士能否取3分的關鍵。

歐國盃客席名家貼士(12/06)

何輝：星期六1瑞士2:1、2:2

陳偉豪：星期六2丹麥2:0 x 星期六3比利時2:0

陳婉婷：星期六1瑞士2:1 x 星期六3比利時3:0

譚拔士：星期六1威爾斯勝[+1] x 星期六2丹麥勝

鄭兆聰：星期六2丹麥勝 x 星期六3比利時勝

丘建威：星期六1威爾斯半和

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