延期一年的歐國盃終於再周五正式揭幕，將會由文仙尼帶領的意大利打頭陣，會於羅馬迎戰土耳其。相信各位球迷對意大利眾將都不會感到陌生，只不過球員的另一伴就比較少見。其實這次意大利國腳當中，有不少球員的另一半也是相當搶眼，就趁着這個機會向各大球迷介紹一下！

作為這次意大利26人大軍名單當中，為國家隊攻入最多入球的拉素前鋒恩莫比尼，這名31歲意國前鋒在2014年與老婆Jessica「拉埋天窗」，並且目前已經育有三個孩子，惟Jessica似乎仍未心足，在去年就曾經表示過假如恩莫比尼再贏到意甲金靴及冠軍的話，自己願意再生一名孩子。只不過此前Jessica就曾經在社交網站上載過自己與恩莫比尼的生活片段，熱愛打機的恩莫比尼即使面對妻子在旁邊跳舞仍面不改容，一直沉醉在遊戲的世界當中，令到Jessica抱怨過恩莫比尼愛玩遊戲《FIFA》勝過自己，實在是相當尷尬。

中場馬高華拉堤同樣與模特兒女友Aidi打得火熱，二人雖然從未正式公開過關係，不過兩人經常在社交媒體上放閃，後者在IG當中更擁有超過10萬名的粉絲，而且不斷在那裏上載自己身穿三點式的相片，作為模特兒的Aidi身材絕對不輸蝕。

至於首次跟隨意大利出戰國際大賽的23歲翼鋒費達歷高基艾沙，亦有一名比自己大一歲的未婚妻Benedetta Quagli，至於基艾沙的另一半與其他隊友有所不同，事關Benedetta所走的是清純路線，而且二人在2017年相識之後不時都會在IG上載生活照，而二人所拍攝的照片風格同樣相當可愛。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波