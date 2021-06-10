香港足球代表隊今晚會在巴林上演的世界盃外圍賽亞洲區次圈硬撼伊拉克，港足雖已無緣決賽周，但仍要為亞洲盃席位及香港人而戰。中場黃威表示，希望香港球迷可以熬夜支持港足。（now630及633台明日0:30am直播）

港足已肯定緣盡2022年卡塔爾世界盃決賽周，但仍要為亞洲盃努力，力爭成為4支較佳第4名球隊，晉身亞洲盃外圍賽第三圈。港足上周面對強敵伊朗雖然全場受壓，但尾段由安永佳攻入一球，缺少外流兵下能在這支西亞勁旅身上取得入球，港足表現受到好評。

鬥榜首伊拉克要保控球權

今晚港足會對世界排名68的榜首伊拉克，主教練麥柏倫賽前表示：「伊拉克與伊朗是不一樣的球隊，將會是重大挑戰。我們期待比上仗做得更好，特別是保持控球權方面，上仗我們太易被對手搶到控球。」他又指伊拉克球員個人質素強，因此港足必須相當集中。

上仗對伊朗時交出一次助攻的中場黃威表示，希望球迷可以熬夜支持港足：「上輪交出助攻，今仗絕對有信心再助球隊取得入球。我們有看伊拉克對柬埔寨的比賽，我們絕對有機會贏伊拉克，但要先做到教練的部署，如果發揮到100%，我相信可以搶得分數。」港足自上仗後沒添傷兵，有輕傷的艾里奧可候命，羅拔圖亦刑滿。

艾里奧無大礙羅拔圖刑滿

教練團的張健峰表示：「球員體力已恢復，艾里奧有點肌肉疲累，但有物理及體能教練幫助，應可以候命。伊拉克個人能力強，整體未必及伊朗；伊拉克未必全隊壓迫，後場有空間，我們就有機會組織，希望可踢出部署。」羅拔圖就指：「足踝的傷勢正在恢復，因上仗停賽而有時間準備。對手很強，希望今仗有更好表現。」

今晚深夜三時歐國盃揭幕，相信不少球迷會觀看直播。對比起那些歐洲國家，港隊才是真正屬於香港人的球隊，熬夜看歐洲國家盃前，你會先支持香港隊嗎？

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