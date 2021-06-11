公鹿周四在NBA季後賽東岸次圈第三回合，憑着安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）與米度頓（Khris Middleton）合共攻入68分，於主場以86:83險勝網隊，總場數追至落後1:2。

作為網隊三巨頭之一的夏登（James Harden）今仗繼續因傷倦勤，戰意十足的公鹿一開賽便控制戰局，打完第一節更領先30:11。網隊站穩陣腳後，在第二節漸漸收復失地，半場公鹿只領先45:42。戰況在下半場轉趨緊湊，杜蘭特（Kevin Durant、KD）在第四節攻入個人全場30分內的11分，一度率領網隊在完場前1分23秒，反超前83:80。不過，公鹿之後連得6分，KD在響鐘前的三分投射又中後框彈出，主隊最終以86:83勝出，扳回一城。

「字母哥」今仗為公鹿攻入的33分，並搶下14個籃板球，米度頓則有35分及15個籃板球。網隊方面，KD除了取得30分外，也摘下了11個籃板球及交出5次助攻，K艾榮（Kyrie Irving）就有22分進賬。雙方周日合繼續在公鹿主場，進行第四回合賽事。

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