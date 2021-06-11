1 意大利 vs 土耳其

開賽時間：12/06 03:00am

（Viu TV 99、Now618及616台直播 ）

萬眾期待的歐國盃決賽周，香港時間周六凌晨3:00am正式開打！今屆歐國盃原定去年夏天舉行，但因疫情延至今夏上演，揭幕戰將由11個主辦國之一的意大利，在首都羅馬奧林匹克球場迎戰「黑馬」土耳其。

無緣18年世界盃的意大利，自教練文仙尼執教後有復興之勢，至今已保持27場不敗，連續8場保持清白之身，加上意大利歷史上從未敗給土耳其，料在大約1.7萬名球迷入場支持下，有力打開勝利之門。

現時這支意大利踢法務實，雖然未有昔日如巴治奧、迪比亞路、托迪等當家球星，但前中後三線勝在實力平均，防線有祖雲達斯孖寶邦路斯及基亞連尼，中場有效力車路士的佐真奴費特，前線亦有19/20年球季歐洲金靴獎得主恩莫比利壓陣。

不過對手土耳其亦非魚腩，踏入2021年6場賽事取得4勝2和不敗佳績，包括4:2擊敗荷蘭及3:0大破挪威，大軍名單中除了35歲隊長布拉卡爾馬斯及門將梅特古洛克外，其餘24人全屬27歲之下，整隊平均年齡只得24歲零352日，是今屆歐國盃平均年齡最年輕的球隊，預計速度及活力更勝意大利。

陣中實力猛將也不少，不但有在英超效力的蘇恩古及奧辛卡巴克、法甲冠軍里爾三子薛基施歷、耶斯斯及布拉卡爾馬斯之外，還有在意大利搵食的祖雲達斯中堅美列迪美羅，與AC米蘭進攻核心查漢奴古，二人今仗均要面對球會隊友如費達歷高基艾沙、邦路斯、基安盧基當拿隆馬等人，將成為今場一大看點。

不論閣下是否球迷，苦等了5年的球壇盛事歐國盃開鑼，揭幕戰就算要捱眼瞓，都值得搞鬧鐘醒來看吧！

焦點對碰

意大利門將基安盧基當拿隆馬 vs 土耳其進攻核心查漢奴古

- 查漢奴古自2017年加盟AC米蘭後，便與當拿隆馬成為球會隊友，二人一直主宰AC米蘭的攻守兩端。其中查漢奴古是死球專家，處理罰球角球極具威脅；當拿隆馬則撲救出色，被視為意國老牌門將保方的接班人。不過由於當拿隆馬與米蘭合約到期，下季他們將會分道揚鑣，且看查漢奴古今仗能否射破當拿隆馬把守的意國大門。

對賽往績

意大利壓倒性佔優

- 根據歐洲足協的數據，意大利之前10次與土耳其交手取得7勝3和，意大利自1980年起8次歐國盃首戰只曾1敗，戰績是3勝4和1負。

- 這10次對碰之中，前5次意大利能保持不失，但最近5次擁有鐵血防線的藍軍卻場場有失球。

- 今次是兩軍第二次在歐國盃交手，雙方首次在決賽周對決要數到2000年，當時意大利靠干地及恩沙基的入球以2:1擊敗土耳其。

歷史檔案

- 這次是意大利第10次殺入決賽周，最佳成績是1968年在主場贏得冠軍，隨後在2000年及2012年獲得亞軍。今屆外圍賽意大利在J組10戰全勝，完美取得小組首名出線。

- 意大利在羅馬奧林匹克球場的戰績是35勝18和6負，但當中有3次落敗是最近6場中取得。

- 這次是土耳其第5次殺入決賽周，最佳成是2008年殺入四強，但最終以2:3不敵德國無緣決賽。

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